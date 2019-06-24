Спецслужбы США не фиксируют взлом избирательной инфраструктуры перед выборами 2020 года

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают отслеживать усилия со стороны иностранных лиц, направленные на оказание влияния на предстоящие в 2020 году президентские выборы, однако не зафиксировали какого-либо взлома избирательной инфраструктуры. Об этом заявила в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель спецслужб США высокого ранга.

"Мы отслеживаем усилия нескольких стран, направленные на то, чтобы оказать влияние на выборы в США или же повлиять на политическую среду в США таким образом, что это может сказаться на результатах", - утверждала она.

При этом она бездоказательно утверждала, что "Россия продолжает использовать социальные медиа, а также принадлежащие РФ или находящиеся под ее влиянием англоязычные СМИ" для того, чтобы "настроить американцев друг против друга".

"Мы полагаем, что выборы 2020 года являются потенциальной целью [для вмешательства] государственных и негосударственных лиц. И мы продолжаем фиксировать, как неизвестные лица пытаются периодически совершать подозрительные и вредоносные действия в отношении связанной с интернетом инфраструктуры", - отметила представитель американских спецслужб. "В данный момент, однако, у нас нет сведений из разведывательных источников, которые бы свидетельствовали о том, что какие-либо иностранные противники проникли или взломали элементы избирательной системы, такие как машины для голосования", - подчеркнула она.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.