Тегеран передал ООН доказательства уничтожения беспилотника США над территорией Ирана

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Тегеран готов к диалогу о стабилизации ситуации в регионе и рассчитывает, что посредническую роль в этом процессе сможет сыграть генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил журналистам в понедельник постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

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"Есть необходимость в реальном диалоге в регионе относительно его безопасности. Мы уже выразили готовность к такому диалогу и попросили генерального секретаря сыграть в этом роль", - сказал он. Тахт-Раванчи отметил, что ООН следует "играть ведущую роль в поиске выхода из текущего кризиса".

Дипломат сообщил, что передал представителям Гутерриша материалы, подтверждающие, что иранские вооруженные силы сбили американский беспилотник в своем воздушном пространстве. "Мы уже направили письмо генсеку с указанием координат того места, где произошел инцидент", - пояснил дипломат. "Нет сомнений, что этот беспилотник был над иранскими территориальными водами", - добавил он.

Враждебная политика

Иран считает, что новые американские санкции являются незаконными и свидетельствуют о продолжении враждебной политики Вашингтона в отношении Тегерана, отметил постпред.

"Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана являются новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народ и его лидеров", - сказал он. По словам иранского дипломата, это также подтверждает, что США "не уважают международное право и порядок, а также мнение подавляющего большинства представителей мирового сообщества".

Тахт-Раванчи отметил, что Вашингтон ведет "экономическую войну" и осуществляет теракты против иранцев. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен "поддаваться давлению США".