ПАСЕ обсуждает поправки к резолюции, позволяющей России принять участие в июньской сессии

СТРАСБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в понедельник обсуждает поправки к проекту резолюции, позволяющей Российской делегации принять участие в работе летней сессии. Об этом в понедельник передает корреспондент ТАСС с места события.

Всего на рассмотрение парламентариев было предложено более 200 поправок. Как объявила ранее председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, на обсуждение и голосования по каждой поправке отводится около 30 секунд, однако на практике это занимает от минуты до двух. Ранее она отмечала, что работа по рассмотрению документа может продолжится до полуночи.

Примечательно, что представители украинской делегации ранее попросили вернуть документ на рассмотрение регламентного комитета, в том числе из-за большого количества поправок, которые парламентарии получили только в конце дня. При этом, как свидетельствует из документа с проектами поправок, большое количество из них были предложены именно украинской стороной.

К настоящему моменту были рассмотрены около 50 поправок, из которых была принята лишь одна, вносящая незначительные изменения в текст.