В Манаме открывается организуемый США форум по Палестине без ее участия

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Организуемый Бахрейном совместно с США международный форум по Палестине начинает во вторник работу в Манаме. Семинар, созываемый для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века", пройдет без участия палестинцев, отвергнувших еще до его начала любые инициативы без политического урегулирования с Израилем.

Встреча под названием "Мир во имя процветания", главным организатором которой стал зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, считающийся автором разрабатываемого вашингтонской администрацией мирного проекта, начнется вечером во вторник с ужина в одном из фешенебельных отелей бахрейнской столицы. Продлится она до среды, 26 июня.

Американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В нее также вошли cпецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт, председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Среди гостей - директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, представители Евросоюза, Международного валютного фонда и ООН.

Кушнер на этом форуме собирается официально представить экономическую часть американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

Деньги для палестинцев

В субботу Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами этого плана, в частности, предусматривающими инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. На эти средства предлагается в течение 10 лет чуть более половины этой суммы предоставить Палестине, в том числе для реализации свыше 100 проектов в инфраструктуре, промышленности, медицине и образовании, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.

Около $1 млрд будет потрачено на туристические проекты. Еще $5 млрд направят на строительство современной транспортной сети, которая соединит Западный берег реки Иордан и сектор Газа через территорию Израиля. Будет построена автомагистраль, появится высокоскоростное железнодорожное сообщение.

В Белом доме подчеркнули, что целью этого плана является создание 1 млн рабочих мест в палестинском государстве и удвоение его ВВП в течение 10 лет. Авторы инициативы также предложили расширить египетский порт, расположенный рядом с Суэцким каналом, чтобы стимулировать торговлю в регионе.

Часть финансирования покроют из бюджета США, однако большие вложения должны будут сделать страны Персидского залива, Запада, а также частный сектор. Для управления финансами и реализации проектов США предлагают создать многонациональный банк развития - "головной фонд", который будет контролироваться назначаемым советом управляющих. Кроме того, как говорится в документе, определенная доля средств будет изыскана благодаря международным грантам и субсидируемым займам.

За и против

Как только было объявлено о намерении провести конференцию, Палестинская администрация сразу же отказалась от участия в ней. Многие ее представили заявляли, что этот слет "обречен на провал". В частности, в воскресенье президент Махмуд Аббас выразил уверенность, что "форум на Бахрейне не будет успешным и не приведет ни к каким результатам, потому что он изначально строится на лжи". Премьер палестинского правительства Мухаммед Штайе в понедельник и вовсе назвал повестку встречи "ничтожной, уровень представительства - слабым, а его результаты - бесполезными".

Большинство палестинских сил считает, что только после прекращения Израилем оккупации и достижения политического решения, ведущего к созданию независимого и суверенного палестинского государства, последует экономическое процветание, а не наоборот. Отвергло форум и контролирующее Газу движение ХАМАС, призвав все страны к его бойкоту.

Ряд арабских стран также решил воздержаться от поездки в Манаму. Об отказе от участия в семинаре объявили Ирак и Ливан. В МИД РФ расценили конференцию как "очередную американскую попытку сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".

Послать же свои делегации на него планируют Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия. В Каире, который будет представлен заместителем министра финансов, полагают, что участие в семинаре необходимо, чтобы иметь возможность на местах оценить предлагаемое Вашингтоном. Между тем, как заявил накануне в Москве глава МИД республики Самех Шукри, только палестинское руководство может принять решение по американской "сделке века". В защиту встречи выступил и госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, заявивший, что она не имеет ничего общего с "покупкой мира".

Израильские СМИ сообщали, что Белый дом решил не приглашать на форум в Манаме официальных представителей правительства страны и ограничиться делегацией от израильского бизнеса. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердил ранее, что израильские представители поедут на форум, но не указал, в каком качестве.

"Сделка века"

Что касается политической составляющей "сделки века", то, по словам Кушнера, она будет обнародована "в должное время". В свою очередь, Гринблатт говорил, что США, вероятнее всего, не будут раскрывать информацию о ней до ноября, когда в Израиле, предположительно, сформируют новое правительство.

Между тем находящийся уже некоторое время в регионе Кушнер, как передавал телеканал Sky News Arabia, заверил в понедельник, что ближневосточный план Трампа "нацелен на улучшение жизни палестинцев и израильтян". Он подверг критике позицию Палестины, заявив, что "противодействие ее руководства является стратегической ошибкой <...> критика плана исходит из эмоций, а изучение деталей не берется в расчет".

Как утверждает ряд арабских СМИ, "сделка века" предусматривает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского - лишь отдельные районы Восточного Иерусалима. Вашингтон планирует, что Старый город, в котором расположена одна из главных святынь ислама (мечеть Аль-Акса), будет находиться под совместным управлением израильтян, палестинцев, Иордании и некоторых других государств.