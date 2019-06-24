ЦИК Украины отказался регистрировать блогера Шария кандидатом в депутаты

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты украинскому журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЦИК.

"Отказано в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А. А. и Евтухову Е. А., включенных в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 и № 5, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", - сказано в сообщении.

Основанием для отказа стало несоответствие требованию конституции страны к кандидатам в депутаты Верховной рады, которое предполагает проживание на территории Украины на протяжении последних пяти лет. "По информации из открытых источников, Шарий более пяти лет назад выехал за границу и длительное время проживает за пределами Украины. Имеющиеся в наличии у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания на Украине на протяжении последних пяти лет", - говорится в опубликованном гражданской сетью "Опора" видеофрагменте заседания комиссии.

6 июня Анатолий Шарий сообщил о создании политической партии под названием "Партия Шария" и намерении участвовать в выборах в Верховную раду. Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.