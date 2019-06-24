Военная разведка США считает, что КНДР не готова к денуклеаризации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Военная разведка Соединенных Штатов полагает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не готов к осуществлению денуклеаризации. Об этом в понедельник в интервью телеканалу Fox News заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли.

"Мы в рамках разведывательного сообщества продолжаем считать, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации", - указал Эшли.

По итогам первого в истории саммита руководителей США и КНДР 12 июня 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В апреле того же года Пхеньян объявил об отказе от проведения тестов ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. После этого в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 годы КНДР осуществила около 40 запусков баллистических ракет.

Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова поднимался на саммите США - КНДР 27-28 февраля в Ханое. Однако на этой встрече президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну не удалось прийти к соглашению. В то же время стороны договорились продолжить диалог.