Британия, ФРГ и Франция осудили атаки на танкеры и выступают за сохранение ядерной сделки

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Великобритания, Германия и Франция осудили атаки на танкеры в Ормузском заливе и заявили о необходимости сохранять в силе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, выработанный постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, которые озвучил в понедельник после закрытых консультаций постоянный представитель Германии при Объединенных Нациях Кристоф Хойсген.

"Франция, Соединенное Королевство и Германия глубоко обеспокоены ростом напряженности в заливе, опасность которого лишний раз подчеркнул сбитый 20 июня Ираном американский дрон. Подобные действия несут в себе риск просчета и возникновения конфликта. Мы призываем к деэскалации и диалогу при неукоснительном соблюдении международных правил", - отметил германский дипломат.

"Мы также снова выражаем решительное осуждение нападения на танкеры в Ормузском заливе", - продолжал Хойсген, подчеркнув необходимость сохранять в силе СВПД.