Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Зеленского

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, которая участвует в сессии ПАСЕ в Страсбурге.

По ее словам, накануне сессии украинская делегация обратилась в администрацию президента с просьбой о встрече, чтобы согласовать план действий. "На нынешнее обращение нашей делегации мы не получили никакого ответа из АП и от президента. Наша делегация осталась один на один в этом зале", - написала она в Twitter.

Также она рассказала, что украинская делегация подготовила 250 поправок резолюции о возвращении России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

На сессии ассамблеи намечено голосование по резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях. В свою очередь глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участие в работе ПАСЕ, если полномочия России в рамках организации будут восстановлены.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.