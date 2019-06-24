Джонсон призвал не бояться Brexit без сделки и готовиться к выходу из ЕС на условиях ВТО

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон считает, что страна должна перестать бояться Brexit без сделки и подготовиться к тому, что, покинув ЕС, будет торговать с ним по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом Джонсон заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, которое вышло в эфир вечером в понедельник.

"Я по-прежнему обещаю, что мы выйдем из Евросоюза на Хэллоуин - 31 октября. Чтобы заставить наших друзей и партнеров [в ЕС] понять всю серьезность наших намерений, я боюсь, что нам придется наконец отринуть пораженческие настроения и страхи, которые так долго нависали над нами густым облаком, после чего уверенно и решительно начать готовиться к варианту отсутствия сделки и возвращения к нормам ВТО, - сказал Джонсон. - Необходимо понимать, что говоря так, я не хочу, чтобы до этого дошло, и ни на секунду не верю, что до этого дойдет".

Как пояснил Джонсон, за последние месяцы политическая обстановка сильно изменилась как в Великобритании, так и в ЕС, и по обе стороны Ла-Манша поменялось представление о том, какие шаги необходимы для скорейшего осуществления Brexit. Джонсон утверждает, что британские депутаты не станут блокировать вариант Brexit без сделки, так как это вызовет гнев и огромный отток их электората, который не хочет новых отсрочек. В Брюсселе же, по словам политика, хотят получить 39 млрд фунтов (почти 50 млрд долларов) "отступных" от Великобритании, которая должна проявить "креативную двусмысленность" в вопросе об условиях и сроках их выплаты, чтобы добиться уступок.

Кандидат в премьеры настаивает на том, что стороны смогут договориться об условиях предстоящего "развода", частично использовав соглашение об условиях Brexit, которое согласовало с Брюсселем правительство Терезы Мэй. При этом Джонсон заявляет, что сторонам надо будет отложить решение вызвавшего самые ожесточенные споры вопроса о североирландской границе на время переходного периода, который последует за Brexit. В Евросоюзе, впрочем, неоднократно заявляли о том, что достигнутое при Мэй соглашение не будет пересматриваться, даже когда на посту британского премьера ее сменит другой политик.

В интервью Джонсон также подчеркнул, что не намерен изменять своей манере высказывать резкие суждения, и продолжит выступать с правоцентристских позиций, поскольку они "находят отклик у народа". Он также отказался отвечать на вопросы о причинах и обстоятельствах ссоры, которая, по словам соседей Джонсона, произошла на прошлой неделе между ним и его подругой Кэрри Саймондс. Из-за громких криков соседи политика вызвали к его дому полицию, однако та не нашла причин для вмешательства. Джонсон же последовательно отказывается от комментариев, объясняя это тем, что принципиально не обсуждает в интервью семью и близких людей.