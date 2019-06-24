Мексика развернула воинский контингент у границы с США для пресечения нелегальной миграции

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Власти Мексики направили порядка 15 тыс. военнослужащих и бойцов Национальной гвардии в граничащие с США регионы, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов в соседнюю страну. Об этом сообщил в понедельник министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль.

"Мы <...> развернули почти 15 тыс. бойцов Национальной гвардии и военнослужащих в северной части страны", - цитирует главу ведомства газета El Universal. Ранее в этом месяце подразделения Национальной гвардии Мексики численностью около 6,3 тыс. человек приступили к патрулированию районов вдоль южной границы. Бойцы выполняют задачи по обеспечению безопасности, а также участвуют в проверке документов иностранных граждан вместе с сотрудниками миграционной службы.

Президент США Дональд Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США. Когда представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.