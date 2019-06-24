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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ

Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

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В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что "права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий".

Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет "пригласить парламенты государств - членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина - прим. ТАСС), направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии". "Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи", - подчеркивается в документе.

"Ассамблея постановляет, что изменения в правилах процедуры, изложенные в настоящей резолюции, вступают в силу с момента ее принятия", - гласит последний пункт резолюции.

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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