NYT: власти США перевели из переполненного центра сотни детей нелегальных иммигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Власти США предоставили более сносные условия содержания сотням детей нелегальных иммигрантов, которые были лишены средств личной гигиены, чистого белья и достаточной пищи на переполненной станции в городе Клинт (штат Техас). Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на местные органы власти.

По данным этих источников, часть детей переведены в центр Министерства здравоохранения США, а остальные - в палаточный городок в Эль-Пасо, который используется для временного размещения нелегальных иммигрантов.

На таком переводе настояла группа адвокатов, получивших разрешение ознакомиться с условиями содержания людей на станции пограничной службы в Клинте 17 июня. Адвокаты после двух суток пребывания на этой станции выявили грубые нарушения. В том числе дети нелегалов не могли уснуть из-за голода, малолетним не предоставляли подгузников, а восьмилетним приходилось ухаживать за более младшими, так как власти держали их отдельно от родителей или родственников, которые незаконно пересекли границу Мексики с США.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предупредил, что сотрудники полиции и службы иммиграционного контроля США начнут депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на этой неделе. Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. Для этого власти республики разместят подразделения своей Национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.