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Саммит G20 в Осаке
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Администрация США ожидает, что у Трампа на полях G20 пройдет восемь двусторонних встреч

Президент США встретится, в частности, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американское правительство рассчитывает, что у президента США Дональда Трампа на полях предстоящего саммита Группы двадцати в Японии состоится в общей сложности восемь двусторонних встреч. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

Согласно изложенной им информации, Трамп планирует встретиться с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьерами Индии и Японии Нарендрой Моди и Синдзо Абэ, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном.

Представитель администрации США также заявил, что Трамп на ожидающейся встрече с Путиным не скажет ничего нового по теме иностранного вмешательства в американские избирательные процессы. 

"Что касается сигнала Путину, то, мне кажется, сигнал президента, касающийся [недопустимости] вмешательства в выборы, хорошо известен. И он его повторит", - сказал ведущий брифинга.
 

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичАвстралияЯпонияСШАИндияГерманияКитайСаудовская АравияСи ЦзиньпинАбэ, СиндзоМоди, НарендраЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдСауд, Мухаммед бен Сальман, АльМоррисон, СкоттСаммит G20 в Осаке
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