Марокко направит на форум в Манаме сотрудника министерства экономики и финансов

РАБАТ, 25 июня. /ТАСС/. Марокко направит на посвященный Палестине международный форум "Мир во имя процветания", который состоится в Манаме (Бахрейн) 25-26 июня, сотрудника министерства экономики и финансов. Об этом говорится в обнародованном в понедельник вечером коммюнике министерства иностранных дел и международного сотрудничества североафриканского королевства.

"По приглашению правительств Бахрейна и США сотрудник министерства экономики и финансов Королевства Марокко примет участие в работе форума в Манаме, который пройдет 25-26 июня", - указали в МИД.

Посвященный Палестине международный форум в Манаме организован правительством Бахрейна совместно с США. На нем будут обсуждаться аспекты готовящейся Вашингтоном "сделки века" - американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

Участие Рабата в предстоящем мероприятии "базируется на постоянной и неизменной позиции Королевства Марокко, которое выступает за урегулирование [палестино-израильского конфликта] на основе принципа двух государств, живущих бок о бок в мире и процветании, который бы гарантировал создание независимого, суверенного и жизнеспособного палестинского государства в границах на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", подчеркнули в министерстве.