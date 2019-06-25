Мэй: членство в Совете Европы позволяет призывать Россию к ответу по теме прав человека

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что одним из главных плюсов членства России в Совете Европы (СЕ) является возможность призывать Москву к ответу за якобы допускаемые нарушения прав человека. Об этом глава британского правительства заявила в понедельник в Палате общин британского парламента, отвечая на вопрос депутата-консерватора Джона Уиттингейла.

"Существовали противоречия по поводу положения России в Совете Европы. Она не платила взносов в Совет Европы, однако дело в том, что ее членство в данной организации дает международному сообществу одну из имеющихся у него возможностей призывать Россию к ответу за нарушения прав человека", - сказала глава британского правительства.

Уиттингейл интересовался у Мэй, разделяет ли она его опасения по поводу возможного в скором времени возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ.

РФ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена возможности голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Россия в ответ отказалась платить ежегодные взносы в бюджет Совета Европы и участвовать в работе ассамблеи. В результате встал вопрос о том, может ли Россия в таких условиях оставаться в СЕ.

В апреле нынешнего года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ. Состоявшаяся 16-17 мая в Хельсинки министерская встреча Совета Европы приняла заявление, в котором говорится, что все страны-участницы должны "быть допущены до участия на равной основе к работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи".

В ночь с понедельника на вторник ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.