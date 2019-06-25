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Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном во время визита в Сеул

Глава Белого дома поедет в Южную Корею, чтобы увидеться с президентом этой страны Мун Чжэ Ином, с которым они обсудят КНДР, отметил представитель администрации США

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не планирует проводить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Республику Корея, который состоится после проведения саммита G20 в Осаке. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Планов такой встречи нет. Президент поедет туда, чтобы увидеться с президентом [Республики Корея] Мун Чжэ Ином. Конечно же, они поговорят о Северной Корее, а также о союзе США и Южной Кореи", - сказал он, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность встречи Трампа с лидером КНДР в ходе визита в Сеул.

Президент США Дональд Трамп нанесет двухдневный визит в Республику Корея с 29 по 30 июня. Главными темами переговоров станут "укрепление американо-южнокорейского альянса и пути двустороннего сотрудничества для установления мира на Корейском полуострове посредством осуществления полной его денуклеаризации".

Саммит Группы двадцати состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня.

Теги
Ким Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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