Борис Джонсон: в Лондоне полагали, что реакция Запада на инцидент в Солсбери будет слабее

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. МИД Великобритании рассчитывал на то, что западные страны в общей сложности вышлют по обвинению в шпионаже не более 30 российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном после прошлогоднего инцидента в Солсбери. Об этом в вышедшем в эфир вечером понедельника интервью Би-би-си заявил экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон.

"Если уж говорить о превосходящих ожидания результатах, которых добивается Форин оффис, то скажу, что мы получили и выполнили задание организовать международный ответ на отравления, осуществленные Россией в Солсбери. Мы полагали, что нам повезет, если по всему миру другие страны вышлют 30 российских шпионов, поддержав Соединенное Королевство, - сказал Джонсон. - А в итоге мы добились высылки из разных стран мира 153 шпионов, и я не думаю, что история знает примеры другого подобного дипломатического успеха".

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, обвинив их в шпионской деятельности, и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Именно Джонсон в этот момент руководит Форин оффисом.

На фоне этой истории 26 марта 2018 года США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В результате разгоревшегося дипломатического скандала западные страны "в знак солидарности" с Великобританией решили выслать в общей сложности более ста дипломатов РФ, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.