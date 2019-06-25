{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Сергея Скрипаля

Борис Джонсон: в Лондоне полагали, что реакция Запада на инцидент в Солсбери будет слабее

Как добавил экс-глава Форин оффиса, в ведомстве полагали считали удачей, если "по всему миру другие страны вышлют 30 российских шпионов"

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. МИД Великобритании рассчитывал на то, что западные страны в общей сложности вышлют по обвинению в шпионаже не более 30 российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном после прошлогоднего инцидента в Солсбери. Об этом в вышедшем в эфир вечером понедельника интервью Би-би-си заявил экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон.

На эту тему
"Дело Скрипалей": реакция Лондона, позиция Москвы и дипломатические последствия

"Если уж говорить о превосходящих ожидания результатах, которых добивается Форин оффис, то скажу, что мы получили и выполнили задание организовать международный ответ на отравления, осуществленные Россией в Солсбери. Мы полагали, что нам повезет, если по всему миру другие страны вышлют 30 российских шпионов, поддержав Соединенное Королевство, - сказал Джонсон. - А в итоге мы добились высылки из разных стран мира 153 шпионов, и я не думаю, что история знает примеры другого подобного дипломатического успеха".

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, обвинив их в шпионской деятельности, и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Именно Джонсон в этот момент руководит Форин оффисом.

На фоне этой истории 26 марта 2018 года США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В результате разгоревшегося дипломатического скандала западные страны "в знак солидарности" с Великобританией решили выслать в общей сложности более ста дипломатов РФ, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисДело Сергея Скрипаля
Ситуация вокруг главы минюста США
Трамп заявил, что ему не нужно одобрение Конгресса, чтобы нанести удар по Ирану
Президент США отметил, что ему хочется держать в курсе конгрессменов, но по закону он не обязан это делать
Читать полностью