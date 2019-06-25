В оппозиции Индонезии заявили, что примут любое решение суда по итогам выборов президента

СИНГАПУР, 25 июня. /ТАСС/. Представители оппозиции Индонезии пообещали принять любое решение Конституционного суда (КС), который в ближайшие дни вынесет постановление о результатах президентских выборов, прошедших 17 апреля. Об этом сообщил во вторник журналистам в Джакарте Мардани Сера, замруководителя предвыборного штаба оппозиционного кандидата Прабово Субианто.

"Мы считаем, что заседания КС, на которых рассматривается поданный иск, проходят в соответствии с законом. Поэтому готовы принять любое решение, которое будет вынесено судом", - приводит слова политика новостной портал Detik. Он также подчеркнул, что "все представители предвыборной команды Субианто с уважением отнесутся к постановлению КС и будут считать его окончательным и обязательным к исполнению".

Оппозиция обратилась в высший судебный орган страны с требованием пересмотра итогов президентских выборов, по итогам которых победу с перевесом более чем в 11% одержал действующий президент Джоко Видодо. В частности, они настаивают на "массовых и систематических нарушениях во время голосования, подсчета голосов, нецелевом расходовании государственного бюджета [на предвыборную кампанию Видодо], давлении на органы государственной власти, которые не смогли сохранить нейтралитет, а также ограничениях свободы средств массовой информации".

Как ожидается, решение будет озвучено 27 июня, на сутки ранее, чем планировалось первоначально.

Всеобщие выборы прошли в Индонезии 17 апреля. Как заявили в Джакарте, они стали самыми масштабными в мире. Граждане выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.