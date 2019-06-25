Трамп отказался подтвердить, что доверяет директору ФБР

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что доверяет директору Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рею. От ответа на соответствующий вопрос американский лидер ушел в понедельник в интервью газете The Hill.

Президент США подчеркнул, что не согласен с Реем, который ранее заявлял, что не располагает сведениями, указывающими на то, что ФБР незаконным образом шпионило за избирательным штабом Трампа в 2016 году. "Я не согласен с ним по этому вопросу и я думаю, что многие люди не согласны", - заявил Трамп.

В ответ на просьбу подтвердить, что он доверяет главе ФБР, президент отказался это сделать. "Ну, посмотрим, что из этого выйдет", - сказал он.

Ранее на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США Рей заявлял, что не стал бы использовать термин "шпионаж" применительно к действиям ФБР в 2016 году. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр до этого признал, что американские спецслужбы фактически шпионили за штабом Трампа. Расследованием обстоятельств начала этой слежки занимается в настоящее время аппарат генерального инспектора Минюста США.