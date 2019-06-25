В США заявили об отсутствии просьб о сопровождении судов в регионе Персидского залива

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Иностранные государства пока не обращались к Соединенным Штатам с просьбой обеспечить сопровождение их судов в регионе Персидского залива. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Мы пока не получали официальных запросов от каких-либо стран на сопровождение или замену флага, под которым идет судно, для обеспечения безопасности его прохода через залив. Но мы ведем дискуссии со своими союзниками и партнерами, а также всеми, кого затрагивает угроза, которую представляет Иран для свободы судоходства, и эти разговоры продолжаются", - сказал он.

Кроме того, представитель администрации вновь заверил, что Соединенные Штаты больше не будут делать никаких исключений из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. "Я не в курсе того, чтобы были какие-то запросы на дополнительные исключения из санкций. Мы намереваемся опустить закупки до нуля в том, что касается нефти. И мы находимся в процессе достижения этой цели", - подчеркнул он. По его словам, политика оказания экономического давления на Тегеран будет продолжаться.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил журналистам, что США вместе с союзниками создают коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel, которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. Какие страны войдут в коалицию, представитель американского внешнеполитического ведомства не уточнил. Он также ушел от ответа на вопрос о том, готовятся ли США к отправке в регион своих кораблей в рамках этой программы.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что его страна экономически не заинтересована в охране судоходства в Ормузском проливе, через который на мировой рынок доставляется большая часть ближневосточной нефти, поскольку Соединенные Штаты сами стали крупным производителем этого сырья. На фоне роста напряженности между США и Ираном, в том числе в районе Персидского залива и Ормузского пролива, Трамп отметил, что охраной своих нефтяных танкеров в этом районе должны заниматься Китай, Япония и другие страны, зависящие от поставок нефти с Ближнего Востока. Трамп вновь подчеркнул, что целью политики США в отношении Ирана являются недопущение создания этой страной ядерного оружия и прекращение поддержки терроризма, в которой Вашингтон обвиняет Тегеран.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а МИД Ирана эти обвинения отверг.