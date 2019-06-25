Bloomberg: Трамп размышляет о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в приватном порядке размышляет о целесообразности выхода из американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, подписанного почти 60 лет назад. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на три источника.

По их данным, Трамп недавно поделился с доверенными лицами своим мнением о том, что упомянутый выше договор предусматривает помощь Соединенных Штатов Японии в случае вооруженного нападения на нее, но не обязывает Токио вставать на защиту Вашингтона. Выход США из договора поставит под угрозу основы архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Bloomberg. По его оценке, такой вариант чреват новой гонкой вооружений ввиду того, что Токио придется искать новые способы обеспечения собственной безопасности от угроз, которые он видит со стороны Китая и КНДР.

Согласно публикации, Трампа не устраивают попытки японской стороны передислоцировать авиабазу морской пехоты США Футэмма из одного района южной японской префектуры Окинава в другой. Президент Соединенных Штатов в частном порядке приравнивает это к захвату земель и высказывался за то, чтобы получить от Токио компенсацию за такой перенос.

Источники агентства обращают внимание на то, что президент США пока не предпринимал шагов в направлении выхода из договора. Официальные лиц в американской администрации считают такой демарш крайне маловероятным.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства. Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.