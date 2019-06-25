Эрдоган посетит Японию с 27 июня по 2 июля

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Японию в период с 27 июня по 2 июля, в ходе которого посетит Осаку, Киото, Токио и префектуру Айти. Об этом сообщил во вторник МИД Японии.

По его информации, турецкий лидер будет присутствовать на саммите "двадцатки" в Осаке, после чего продолжит свою поездку по Японии. В Токио у него запланированы встречи с премьер-министром Синдзо Абэ и императором Нарухито.

Ранее Эрдоган заявил, что в Осаке намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить с ним ситуацию в сирийском Идлибе.

Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке в международном выставочном комплексе INTEX Osaka с 28 по 29 июня.