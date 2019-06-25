На Кубе заявили, что эмбарго со стороны США вредит продовольственному сектору страны

ГАВАНА, 25 июня. /ТАСС/. Торгово-экономическое эмбарго со стороны США в отношении Кубы негативно сказывается на доходах продовольственного сектора республики и наносит ущерб его развитию. Об этом в понедельник сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Густаво Родригеса.

По его словам, в прошлом году показатели потерь от эмбарго в этой сфере превысили $413 млн. Глава ведомства отметил, что потерянный доход "послужил бы для инвестирования и создания более прочной инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе". "Кубинское правительство укрепляет продовольственную безопасность посредством особой государственной политики, включая гарантирование основных продуктов питания по субсидированным ценам для всего населения", - приводит агентство слова Родригеса на проходящей в Риме 41-й сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В мае власти карибской страны сообщили, что продажа некоторых продуктов питания и средств гигиены будет регулироваться на розничном рынке по причине "финансовой напряженности", с которой сталкивается Куба.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.