Гройсман считает возвращение РФ в ПАСЕ нарушением норм международного права

"Возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора и абсолютное отражение того, как пренебрегают международным правом, - написал он во вторник на своей странице в Twitter. - Смерти и сломанные жизни в Донбассе, аннексия Крыма - этими вещами нельзя пренебрегать ради заключения временного соглашения". Он также отметил, что компромисс в данной ситуации неприемлем.

Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина в ходе сессии ПАСЕ во вторник продолжит борьбу за введение санкций в отношении России, несмотря на принятие резолюции, позволяющей России принять участие в июньской сессии ассамблеи. "Битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", - написал он на своей странице в Facebook.

Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на вторник приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.