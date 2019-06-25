МИД Украины назвал решение ПАСЕ по России недопустимой уступкой Москве

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Украинский МИД считает, что принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция "Усиление процесса принятия решений ассамблеей относительно полномочий и голосования", которая открывает возвращение российской делегации в организацию, "является недопустимой уступкой России". Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, размещенного во вторник на официальном сайте МИД.

"Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию", - говорится в заявлении.

Происходящее в ПАСЕ, считают в Киеве, "является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы". "К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - указали в МИД.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.