В воздушном пространстве стран Балтии начались учения ВВС НАТО

ВИЛЬНЮС, 25 июня. /ТАСС/. Двухдневные учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy начались во вторник в небе Литвы, а также других стран Балтии. Об этом сообщило командование вооруженных сил (ВС) республики.

"Целью тренировки является совершенствование контроля над воздушным пространством стран Балтии во взаимодействии с союзниками, осуществляющими миссию воздушной полиции в небе Литвы, Латвии и Эстонии", - говорится в сообщении.

В ходе учений будут отрабатываться процедуры поисково-спасательных операций, действия при потере связи с воздушным судном, дозаправка самолетов в воздухе.

Участие в Ramstein Alloy принимают находящиеся на литовской авиабазе Зокняй, откуда они патрулируют в воздушном пространстве стран Балтии, истребители ВВС Венгрии JAS-39 Gripen и ВВС Испании F-18, а также истребители ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon, осуществляющие аналогичную миссию с эстонской авиабазы Эмари. В учениях также задействованы средства ВВС Германии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Финляндии, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A.

Учения проходят в международном воздушном пространстве, а также в воздушном пространстве Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии.