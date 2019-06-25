СМИ: суд в Тбилиси освободил еще более 40 задержанных на митингах у здания парламента

ТБИЛИСИ, 25 июня. /ТАСС/. Тбилисский апелляционный суд удовлетворил жалобы 41 человека, которые были приговорены судом низшей инстанции к 12-суточному заключению по делу о митингах у здания парламента, и освободил их. Об этом во вторник сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

По данным телеканала, суд в ходе слушаний признал невиновными двух задержанных, а остальных приговорил к четырем суткам ареста за неподчинение полиции и мелкое хулиганство. Но так как с момента их задержания уже прошло пять дней, нарушители вышли на свободу.

Ранее в понедельник апелляционный суд освободил еще 16 человек.

Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Митинги начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента, в ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.