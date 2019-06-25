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Саммит G20 в Осаке
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Болтон: переговоры в Иерусалиме заложат основу для встречи Путина и Трампа в Осаке

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Консультации между российской и американской делегациями в Иерусалиме позволят заложить основу для встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на открытии переговоров в формате "РФ - США - Израиль" по ситуации на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп в ближайшее время ожидает встречи с президентом Путиным на конференции стран G20. В Иерусалиме мы ведем переговоры, которые, надеюсь, заложат основы успешного проведения этого саммита", - сказал он.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияИзраильТрамп, ДональдБолтон, ДжонСаммит G20 в Осаке
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