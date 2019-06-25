Генпрокуратура Киргизии одобрила отмену неприкосновенности экс-президента Атамбаева

БИШКЕК, 25 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Киргизии одобрила предложение депутатов парламента о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщил во вторник во время заседания парламента генпрокурор республики Откурбек Джамшитов.

"Представление генеральной прокуратуры о лишении Атамбаева неприкосновенности направлено в парламент", - заявил он. По его словам, в главном надзорном органе считают, что бывший глава государства может быть причастен к перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

В Киргизии 13 июня была создана парламентская комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента, в ее состав вошли представители всех шести фракций. Спустя несколько дней комиссия объявила о наличии оснований для отмены иммунитета Атамбаева и данное решение было поддержано всем депутатским корпусом. После получения заключения Генпрокуратуры депутаты по закону вновь должны провести голосование по этому вопросу. Парламент обязан завершить данную процедуру в трехмесячный срок, в противном случае выдвинутые ими обвинения считаются отклоненными.

Как планируется, вопрос о лишении бывшего президента неприкосновенности будет рассмотрен в Верховном Совете Киргизии 25 июня. Ранее представители правоохранительных органов республики объявили о наличии уголовных дел в отношении Атамбаева.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 года по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-президент стал инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым. За 1,5 года в Киргизии по подозрению в коррупции арестованы несколько лиц из ближайшего окружения Атамбаева, в том числе два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных экс-чиновников.