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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

США призвали к открытому обсуждению темы ядерного оружия у Ирана

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, усилия направлены на то, чтобы сорвать провокации Тегерана против американских вооруженных сил

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за открытое обсуждение темы возможного получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на открытии переговоров в формате РФ - США - Израиль по ситуации на Ближнем Востоке.

"Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить мир и сорвать провокации Ирана против американских вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Мы считаем, что необходимы реалистичные и открытые дебаты и обсуждения для достижения этой цели", - сказал он.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБолтон, Джон
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