США призвали к открытому обсуждению темы ядерного оружия у Ирана

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за открытое обсуждение темы возможного получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на открытии переговоров в формате РФ - США - Израиль по ситуации на Ближнем Востоке.

"Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить мир и сорвать провокации Ирана против американских вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Мы считаем, что необходимы реалистичные и открытые дебаты и обсуждения для достижения этой цели", - сказал он.