Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит препятствовать действиям Ирана в Сирии

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Израиль продолжит оказывать противодействие попыткам Ирана укрепиться в Сирии. Об этом заявил во вторник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, открывая переговоры в формате "РФ - США - Израиль" по ситуации на Ближнем Востоке.

"Израиль действовал сотни раз, чтобы предотвратить укрепление иранских позиций в Сирии, - сказал он. - Израиль продолжит препятствовать Ирану в использовании соседних территорий для нападок на нас".

Стабильная Сирия

Как отметил израильский премьер, стабильность в Сирии отвечает интересам как Израиля, так и России и США. "Все три стороны хотели бы видеть мир, стабильность и безопасность в Сирии", - заявил Нетаньяху. Он поблагодарил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа за возможность встречи с их представителями, и отметил, что отношения Израиля с этими странами "достигли беспрецедентно высокого уровня".

Касаясь ситуации в Сирии, Нетаньяху заявил, что Израиль неоднократно препятствовал доставке иранского оружия организации "Хезболлах" (ливанское шиитское движение - прим. ТАСС) на сирийской территории, однако не ставил под угрозу российских военнослужащих в стране. При этом дальнейшее урегулирование ситуации, по его словам, должно основываться на "необходимости вывода всех иностранных войск, присутствующих в Сирии с 2011 года".

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, представляющий Россию на встрече, провел в Иерусалиме двусторонние переговоры с помощником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.