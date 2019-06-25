СМИ: нижняя палата парламента Японии отклонила резолюцию о недоверии правительству Абэ

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Японии во вторник отклонила внесенный пятью оппозиционными партиями проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра страны Синдзо Абэ. Против документа проголосовали депутаты правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", обладающие большинством, передает агентство Kyodo.

Оппозиция обвинила кабинет министров в том, что он вводит граждан в заблуждение и не может представить никаких успехов во внутренние и внешней политике. Глава Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано также заявил о необходимости роспуска нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов.

В течение последней недели оппозиция вносила в парламент проекты резолюций с осуждением премьера Абэ и министра финансов Таро Асо, однако они были отклонены. Формальным поводом для этого послужила ситуация вокруг пенсионных проблем.

Асо ранее дал указание отклонить доклад специальной группы экспертов министерства финансов, указывающий на недостатки пенсионной системы в стране. В частности, в нем говорится, что двум супругам, каждый из которых проживет более 90 лет, будет не хватать пенсии для нормальной жизни, если у них нет накоплений в размере не менее 20 млн иен (около $188 тыс.). Руководство ведомства сочло такую оценку неверной и отказалось принять доклад в качестве своего официального документа, что вызвало заметную дискуссию среди депутатов и общественности в Японии.