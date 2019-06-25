США продолжат работу по продвижению стратегического партнерства с Казахстаном

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю его избрания на пост главы государства, в которой сообщил что работа по продвижению стратегического взаимодействия с Казахстаном будет продолжена. Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"За эти годы мы добились больших успехов в наших двусторонних отношениях, и я уверен, что дух нашего сотрудничества будет укрепляться. Отрадно, что американский бизнес продолжает открывать новые возможности для расширения экономического сотрудничества с Казахстаном", - написал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что США и впредь намерены продолжать совместную работу по продвижению расширенного стратегического партнерства с Казахстаном. "Соединенные Штаты ценят прочное партнерство с Казахстаном и продолжат работать с Вами и народом Казахстана для продвижения наших общих интересов в Центральной Азии и на глобальном уровне. Желаю Вам всяческих успехов в вашей работе", - говорится в поздравительном послании президента США Токаеву.