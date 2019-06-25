WP: сенатор Сандерс предложил списать долги американских студентов на $1,6 трлн

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году от Демократической партии, внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий полное и немедленное списание всей задолженности американских студентов по кредитам на образование, составляющей на сегодняшний день $1,6 трлн. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

Законодательная инициатива Сандерса, если она будет одобрена, затронет в общей сложности порядка 45 млн американцев. Погасить долги студентов сенатор предлагает за счет введения новых налогов на финансовые транзакции, в частности, налогов в 0,5% на биржевые операции и в 0,1% на облигации. Все это сенатор назвал "налогами на Уолл-стрит". Покончить с проблемой студенческих долгов - в случае реализации его предложения - Сандерс рассчитывает в течение полугода.

"Законопроект предполагает полную ликвидацию студенческих долгов в стране, что позволит покончить с абсурдной ситуации, при которой целое поколение обречено выплачивать долги в течение всей своей жизни, хотя единственное "преступление" этих людей состоит в том, что они поступили правильно - получили высшее образование", - приводит газета слова Сандерса.

Как сообщил ранее Белый дом, объем совокупной задолженности по студенческим кредитам в США увеличился с 2003 года на более чем 350% - до $1,6 трлн, что превышает общую сумму задолженности граждан страны по кредитным картам, автокредитам и кредитам под залог жилой недвижимости. По прогнозам властей, около 30% американцев, взявших кредит на получение образования, вряд ли смогут его выплатить.

По закону, кредит на образование - ни государственный, ни частный - не может быть списан даже при объявлении банкротства. Это породило абсурдную ситуацию, при которой среди должников по кредитам на образование значительную часть составляют пенсионеры или люди, планирующие выйти на пенсию в ближайшее время. Многие из них занимали деньги на обучение своих детей или внуков, но есть и такие, кто до сих пор не расплатился за свою учебу в колледжах в конце 1960-х годов.

Огромный долг не только подрывает покупательную способность самих заемщиков, но и ложится тяжким бременем на всех налогоплательщиков, поскольку восемь из 10 кредитов на образование в США выданы государственными структурами или под гарантии правительства. В результате обостряется проблема гигантского бюджетного дефицита, превышающего $1 трлн.