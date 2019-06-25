Глава МИД Литвы считает, что бойкот работы в ПАСЕ нанесет ущерб самой Украине

ВИЛЬНЮС, 25 июня. /ТАСС/. Неучастие украинской делегации в работе сессии Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) нанесет ущерб интересам Украины. С такой оценкой возможного развития событий во вторник в эфире радиостанции Ziniu radijas выступил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Я бы не советовал украинской делегации покидать сессию ПАСЕ. Развернуться и уйти - это самый легкий путь, но он может оказаться невыгодным самой Украине", - заявил министр.

Согласно информации СМИ, украинская делегация в знак протеста против решения организации о восстановлении полноправного участия в ее работе РФ может покинуть проходящую в Страсбурге сессию ПАСЕ.

"Надо участвовать, защищать свою позицию, выдвигать аргументы. Иначе будет не с кем вести дискуссию", - сказал Линкявичюс. Он напомнил, что перед приемом в Евросоюз все будущие члены евросообщества входили в Совет Европы. "Прямой зависимости нет, но это одно из условий на пути в ЕС, поэтому бойкотировать или уйти из ПАСЕ было бы рискованно", - считает политик.

ПАСЕ утвердила во вторник резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.