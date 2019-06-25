МВД Молдавии запросит ФБР и другие структуры для расследования правонарушений Плахотнюка

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. МВД Молдавии попросит помощи у ФБР и других международных следственных органов для расследования правонарушений, в которых обвиняется покинувший страну олигарх Владимир Плахотнюк. Об этом заявил глава ведомства Андрей Нэстасе, комментируя его отставку с поста лидера бывшей правящей Демократической партии (ДПМ).

"Я считаю обязательным публично заявить, что вина не может быть снята простой отставкой, независимо от того, как зовут подозреваемого в крупной коррупции", - цитирует во вторник слова министра молдавское издание "Ной". Он подчеркнул, что "предпримет действия, вытекающие из постановления парламента о захваченном государстве и решения Высшего совета безопасности о национальном и международном расследовании банковского мошенничества и отмывания мафиозных денег через молдавские банковские структуры, которые, несомненно, докажут, что основным бенефициаром этих преступлений является Владимир Плахотнюк".

"Я обращусь к международным следственным органам, включая ФБР, за институциональной поддержкой", - пообещал Нэстасе.

На прошлой неделе парламент Молдавии принял декларацию об узурпации ДПМ власти в стране. Плахотнюк, по словам Нэстасе, бежал из страны в Лондон через территорию Украины. Сам олигарх разместил на своей страничке в Facebook сообщение, что уехал, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи".

Со своей стороны, бывший премьер Молдавии Ион Стурза со ссылкой на достоверные источники, сообщил накануне, что Плахотнюк уже находится в США. По его словам, с бывшим олигархом там "работают", а после того, как "используют, отправят по этапу".