Вице-премьер Украины назвал возвращение России в ПАСЕ следствием бездействия Зеленского

Россия может вернуться к полноценной работе в ПАСЕ после пятилетнего перерыва

"Международная коалиция "за" Украину уничтожена решением ПАСЕ. Кстати, это также следствие президентских выборов на Украине и бездействия нового президента", - написал Кириленко во вторник в Twitter.

Ранее во вторник премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ представляет собой нарушение норм международного права.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.