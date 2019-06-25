МИД Китая: РФ и США должны создать условия для участия других стран в ядерном разоружении

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Китай надеется, что Россия и США будут сокращать арсеналы ядерного оружия, тем самым создавая условия для присоединения к этому процессу других стран. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"ДРСМД является важным договором между Россией и США. Он играет важную роль в поддержании глобального стратегического баланса. Китай выступает против выхода США из этого договора. Надеемся, что РФ и США проведут конструктивные переговоры, урегулируют противоречия и вернутся к исполнению договора", - сказал он.

"На эти две страны приходится более 90% мирового арсенала ядерного оружия, поэтому они играют особую и первостепенную роль в ядерном разоружении. Они должны сохранить договор и сократить ядерные арсеналы для создания условий для присоединения других стран к переговорам по ядерному разоружению", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в понедельник на рассмотрении закона о приостановлении участия России в ДРСМД в Совете Федерации заявил, что Москва не видит признаков того, что Китай готов к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и их сокращению.