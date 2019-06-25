В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

"У нас есть необходимое большинство", - отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования за инициативу. Для того, чтобы оспорить полномочия, согласно правилам организации, необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран. В ходе рассмотрения полномочий российской делегации в ПАСЕ несколько участников сессии их оспорили.

Голосование по докладам о полномочиях состоится во второй половине дня 26 июня. При этом украинский парламентарий постарался перенести голосование на более поздний срок - утро 27 июня. Однако ПАСЕ отклонила это предложение.

В случае принятия доклада полномочия будут ограничены, в случае голосования против - российская делегация сохранит свои права в полном объеме.