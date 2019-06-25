Украина может отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Раду из-за ситуации с делегацией РФ

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Украина может принять решение об отзыве приглашения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для мониторинга на парламентских выборах в Верховную раду 21 июля в связи с решением ПАСЕ о возвращении в нее российской делегации. Принятие такого решения не исключила первый вице-спикер украинского парламента, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"Мы считаем, часть нашей делегации, что Украина должна сегодня отозвать наше приглашение у ПАСЕ принимать участие в качестве наблюдателя на парламентских выборах", - отметила она во вторник в эфире украинского телеканала "Прямой". Она пояснила такую инициативу тем, что "организация, которая сама встала на путь саморазрушения, не может учить Украину демократии".

ПАСЕ в ночь на вторник приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.