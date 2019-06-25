ВС Латвии сообщили о приближении трех российских кораблей к границе республики

РИГА, 25 июня. /ТАСС/. Три российских военных корабля во вторник были идентифицированы вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 7,6 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 25 июня идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС в Twitter.

В свою очередь в 11 морских милях от территориальных вод Латвии, по утверждению ВС страны, во вторник был замечен российский корвет класса "Буян-М".

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.