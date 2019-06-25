МИД КНР: встреча Си Цзиньпина и Трампа на полях G20 углубит взаимодоверие сторон

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати (G20) в Японии позволит углубить взаимное доверие двух стран. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Это будет важная встреча. Главы государств обменяются мнениями о важнейших вопросах двухсторонних отношений. Конечно, мы надеемся, что встреча позволит усилить взаимное доверие сторон и урегулировать противоречия", - указал он.

"Китай намерен работать совместно с США для развития двусторонних отношений", - добавил дипломат. "Надеемся, что США будут также предпринимать шаги для достижения этой цели, которая отвечает не только интересам народов двух стран, но и ожиданиям международного сообщества", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что планирует провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Китай и Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. В итоге 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10 до 25%. Затем в начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении к более 5 тыс. товарных позиций из США на $60 млрд.