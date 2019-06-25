Политсовет Демпартии Молдавии обсудит 29 июня перестановки в руководстве

"Обсудим выход из сложившейся для нас ситуации, чтобы Демпартия могла вернуться к истокам и стать партией, объединяющей людей", - цитирует слова Дьякова во вторник молдавский телеканал ТV8. Он отметил, что на том же заседании политсовета будет назначена дата проведения национального политического съезда, на котором изберут нового лидера партии, произойдут другие кадровые изменения.

"Мы попросим некоторых уйти в отставку", - пояснил Дьяков.

Он также рассказал, что на совете демократы намерены принять решение о переезде в другую штаб-квартиру из фешенебельного офиса, в который они заселились в конце 2017 года. Это здание некогда строила для себя Партия коммунистов, которая правила в Молдавии с 2001 по 2009 год, но после перехода в оппозицию растеряла былое влияние - на последних выборах в феврале нынешнего года, коммунисты даже не прошли в парламент. Как сообщили ранее молдавские СМИ, офис, стоимость которого оценивается в €7 млн, у коммунистов приобрели деловые люди, приближенные к Плахотнюку.