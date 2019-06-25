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Эрдоган заявил, что Турция начинает прием С-400 с июля

Как заявил президент Турции, покупка комплексов является сферой "наших суверенных прав"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган EPA-EFE/STR
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 25 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что поставки купленных у РФ ЗРС С-400 начнутся в июле текущего года. С соответствующим заявлением он выступил во вторник в парламенте. Трансляцию ведет телеканал NTV.

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"Мы начинаем прием С-400 со следующего месяца. Покупка комплексов - это сфера наших суверенных прав, так что в этом вопросе мы не отступим", - подчеркнул он.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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