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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

Президент Украины настаивал, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как РФ выполнит принципиальные требования ассамблеи

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил во вторник разочарование решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая минувшей ночью утвердила полномочия делегации РФ на летней сессии.

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"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации, - написал политик в Facebook. - На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина [Эмманюэля] Макрона и госпожу [Ангелу] Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе".

Зеленский также отметил необходимость продолжить борьбу за возвращение украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. "А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков".

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕМакрон, Эмманюэль
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