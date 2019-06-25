Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил во вторник разочарование решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая минувшей ночью утвердила полномочия делегации РФ на летней сессии.
"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации, - написал политик в Facebook. - На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина [Эмманюэля] Макрона и госпожу [Ангелу] Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе".
Зеленский также отметил необходимость продолжить борьбу за возвращение украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. "А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков".