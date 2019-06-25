Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации, - написал политик в Facebook. - На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина [Эмманюэля] Макрона и госпожу [Ангелу] Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе".

Зеленский также отметил необходимость продолжить борьбу за возвращение украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. "А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков".