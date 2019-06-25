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Разногласия между Россией и ПАСЕ

Глава МИД Латвии раскритиковал решение восстановить право голоса России в ПАСЕ

Оно "подрывает уважение" к демократии, верховенству права и правам человека, считает Эдгарc Ринкевичс

РИГА, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарc Ринкевичс подверг во вторник критике решение восстановить право голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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"Прискорбная и разочаровывающая резолюция ПАСЕ безоговорочно восстанавливает право голоса российской делегации. Латвия выступила против этого решения, поскольку оно подрывает уважение к ключевым ценностям - демократии, верховенству права и правам человека", - написал глава внешнеполитического ведомства республики в Twitter.

ПАСЕ утвердила во вторник резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

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ЛатвияРоссияРазногласия между Россией и ПАСЕ
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