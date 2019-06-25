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На Украине завели дело в отношении Портнова из-за его сообщений о преступлениях Порошенко

Как сообщил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань, дело открыто по ст. 383 "Заведомо ложное сообщение о преступлении"

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Украинские правоохранители завели уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова из-за его сообщений о преступлениях бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил во вторник адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Зарегистрировано уголовное производство в отношении четырех заявлений господина Портнова", - цитирует его издание "Украинские новости". По словам адвоката, дело открыто по ст. 383 ("Заведомо ложное сообщение о преступлении") УК Украины.

Ранее Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины пять заявлений о совершении преступлений Порошенко. В отношении экс-президента были заведены дела по обвинению в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде".

Глава ГБР Роман Труба 20 июня заявил, что допросы свидетелей по уголовным делам, возбужденных в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе. Вместе с тем сам Порошенко опроверг заявления об открытии против него персональных дел.

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Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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