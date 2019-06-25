Опрос: партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" удерживают лидерство в рейтингах

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Слуга народа" со значительным перевесом лидирует в предвыборных симпатиях украинцев. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

Как сообщила во вторник на пресс-конференции председатель правления института Ольга Балакирева, партия "Слуга народа" пользуется поддержкой 45,3% опрошенных. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую готовы проголосовать 12,1%. В парламент проходят также "Батькивщина" с 8,8% поддержки, "Европейская солидарность" с 8,4% и партия "Голос" с 6,8%. Остальные партии получают менее 5% поддержки, то есть не преодолевают проходной барьер.

Опросы, проведенные центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко неделю назад, показывали примерно тот же расклад. Тогда за "Слугу народа" готовы были отдать голос 47,5% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 11%. "Батькивщину" - 8,7% и "Европейскую солидарность" - 8,3%. Только партия "Голос" тогда располагала несколько меньшей поддержкой, едва преодолевая проходной барьер - 5,3%.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Согласно украинским законам, выборы в парламент проходят по смешанной системе, когда половина мест (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов-мажоритариев будут избраны в одномандатных округах. Последний день принятия Центризбиркомом решения о регистрации кандидатов в депутаты Рады - 25 июня.