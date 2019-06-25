Джонсон намерен в случае избрания премьером создать рабочие места для 20 тыс. полицейских

"Министр внутренних дел Саджид Джавид, которого я очень уважаю, сказал, что нам нужно еще около 20 тыс. полицейских. Я считаю, что он прав, и готов его поддержать. Если мне посчастливится быть избранным, то я хотел бы найти деньги и предпринять шаги, необходимые, чтобы достичь цели, поставленной Саджидом Джавидом, - сказал Джонсон, подчеркнув, что в настоящий момент в британском бюджете есть для этого средства. - При этом я не будут называть конкретных сроков и сумм".

Вопрос об увеличении полицейского присутствия на улицах британских городов является актуальной темой внутренней политики Соединенного Королевства из-за роста уличного насилия с применением холодного оружия. В 2018 году в Лондоне было совершено рекордное за последние 10 лет количество убийств - 135. Джонсон при этом ставит себе в заслугу то, что за время его работы на посту мэра британской столицы уровень преступности, в том числе убийств, значительно упал. Как в оппозиционной Лейбористской, так и в правящей Консервативной партии обращают внимание на то, что с 2010 года из-за сокращения финансирования число полицейских в Англии и Уэльсе сократилось почти на 20 тыс. человек - до 120 тыс.

В беседе с ведущим Ником Феррари Джонсон вновь пообещал, что королевство покинет Евросоюз 31 октября, заявив при этом, что ЕС и Великобритания смогут торговать друг с другом в прежнем режиме до заключения новых торговых договоренностей даже в том случае, если Британия покинет сообщество без сделки с Брюсселем. Политик также пообещал увеличить расходы на образование, здравоохранение развитие транспортное инфраструктуры за счет средств, которые, по его словам, Лондон сможет сэкономить, перестав делать взносы в бюджет ЕС.

Как и уже несколько раз до этого, кандидат по премьерский пост не стал отвечать на вопросы о причинах и обстоятельствах ссоры, которая, по словам соседей Джонсона, произошла на прошлой неделе между ним и его подругой Кэрри Саймондс. Из-за громких криков соседи политика вызвали к его дому полицию, однако та не нашла причин для вмешательства. Джонсон последовательно отказывается от комментариев, объясняя это тем, что принципиально не обсуждает в интервью семью и близких людей.