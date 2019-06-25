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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе

За него отдали 94 голоса, против - ни одного
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© REUTERS/David Mdzinarishvili

ТБИЛИСИ, 25 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента.

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"94 [голоса] - за, ни одного против. Арчил Талакавадзе избран председателем парламента", - объявила после голосования исполнявшая обязанности спикера Тамар Чугошвили.

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" в голосовании не участвовали. Они покинули зал заседания в начале парламентской сессии, в знак протеста против того, что в повестке дня не было вопроса об отставке главы МВД Георгия Гахарии.

Талаквадзе занимал ранее пост лидера парламентского большинства. Его кандидатура рассматривалась правящей партией как единственная после того, как в минувшую пятницу в отставку подал прежний спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Митинги начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента, в ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.

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ГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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