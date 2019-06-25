Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"94 [голоса] - за, ни одного против. Арчил Талакавадзе избран председателем парламента", - объявила после голосования исполнявшая обязанности спикера Тамар Чугошвили.

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" в голосовании не участвовали. Они покинули зал заседания в начале парламентской сессии, в знак протеста против того, что в повестке дня не было вопроса об отставке главы МВД Георгия Гахарии.

Талаквадзе занимал ранее пост лидера парламентского большинства. Его кандидатура рассматривалась правящей партией как единственная после того, как в минувшую пятницу в отставку подал прежний спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Митинги начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента, в ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.